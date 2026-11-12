मिर्जापुर: छठ घाटों के बीच गंगा में गिर रहा शहर का नाला

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मिर्जापुर में गंगा की स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर के ओरियल और बरियाघाट गंगा घाट के बीच शहर का नाला सीधे गंगा नदी में गिराया जा रहा है। खास बात यह है कि डाला छठ पर इन्हीं दोनों घाटों पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। ऐसे में गंगा में गिर रहे नाले के पानी को लेकर श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ सकती है।

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