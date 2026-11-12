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मिर्जापुर: रीवा-वाराणसी हाईवे पर ट्रक चालकों का प्रदर्शन, दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार

किशन चौबे

Updated Thu, 12 Nov 2026 07:33 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 07:33 PM IST







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लालगंज (मिर्जापुर)। उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन के स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के तहत बृहस्पतिवार को रीवा-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसही गांव के सामने ट्रक चालकों ने अपने वाहन खड़े कर विरोध जताया। इससे हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई और कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। ... और पढ़ें

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