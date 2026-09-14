Mirzapur News: सीपेज बंद, लबालब हुआ लोवर खजुरी वियर

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मिर्जापुर। मुख्यालय से सटे लोवर खजुरी वियर में सीपेज से हो रही पानी की बर्बादी पर अब रोक लग गई है। पुनरोद्धार का मुख्य काम पूरा होने के बाद वियर पानी से लबालब हो गया है। इससे खरीफ के साथ रबी सीजन में भी इससे जुड़ी नहरों और माइनरों को पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है। इसका सीधा लाभ 6743 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई को मिलेगा।मरम्मत से पहले वियर में सीपेज से बड़ी मात्रा में पानी रिसकर बह जाता था। यह पानी खजुरी नदी के रास्ते गंगा में पहुंचकर बर्बाद हो रहा था। पर्याप्त पानी नहीं मिलने से नहरों पर निर्भर किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी उठानी पड़ती थी। सीपेज दूर होने के बाद अब वियर में पानी संरक्षित रहेगा और नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जा सकेगा। मिर्जापुर नहर प्रखंड के अवर अभियंता नावेंद्र सिंह ने बताया कि लोवर लेफ्ट और लोवर राइट खजुरी नहर और उनसे जुड़ी माइनरों से बरकछा, शाहपुर, इंदरपुर, चिंदलिख, राजपुर, अर्जुनपुर, खजुरी, रमईपट्टी, भरुहना, बर्जीमुकुंदपुर, करनपुर, नेवढ़िया, कोटवां, मोहनपुर, देवरी, झिंगुरा समेत कई गांवों के खेतों की सिंचाई होती है।कोटमुख्य सीपेज का कार्य पूरा हो गया है। कुछ काम अभी शेष हैं, जिन्हें बारिश समाप्त होने के बाद कराया जाएगा।प्रमोद कुमार,अधिशासी अभियंता