Mirzapur News: 20 मिनट की बारिश से बढ़ी उमस

मिर्जापुर। दिन में तेज धूप के बाद रविवार दोपहर बाद 20 मिनट हुई बारिश से शहर का मौसम बदल गया। अचानक हुई बारिश से फुटपाथ पर दुकान सजाए बैठे दुकानदारों को सामान समेटने में परेशानी हुई। बारिश के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग पानी से बचने के लिए आसपास की दुकानों में शरण लेते नजर आए।बारिश थमने के बाद उमस बढ़ने से लोग बेहाल रहे। तीज और गणेश महोत्सव को लेकर पूर्व संध्या पर बाजार में दिनभर चहल-पहल रही। खरीदारी के लिए निकले लोगों को बारिश के कारण कुछ देर परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि पानी रुकने के बाद बाजार फिर गुलजार हो गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को भी तापमान इसी के आसपास रहा। ग्रामीण मौसम सेवा, भू-भौतिकी विभाग, बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तेज बारिश के आसार कम है।