Mirzapur News: सिरसी फॉल में दो फाटक खुले, तेज बहाव में नहा रहे पर्यटक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:36 AM IST
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- फाटक खुलने पर बढ़ जाता है जलस्तर, वायरल वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
पटेहरा। सिरसी फॉल में दो फाटक खुले होने के बावजूद तेज बवाह के बीच पर्यटकों के नहाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। इसमें कुछ पर्यटक फॉल के दूसरी तरफ स्नान करते दिख रहे हैं। संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती।
ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को डैम के दो फाटक खुले थे। इसके बावजूद कुछ पर्यटक जान जोखिम में डालकर फॉल में उतर गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि फाटक खुलने के बाद पानी का बहाव कभी भी बढ़ाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अन्य फाटक भी खोले जा सकते हैं। ऐसे में फॉल में स्नान करना हादसे को न्योता देने से कम नहीं है।
पर्यटकों के फॉल में उतरने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि अचानक फाटक खोलने की मात्रा बढ़ाई गई तो तेज बहाव की चपेट में आने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों ने फॉल क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और फाटक खुलने के दौरान पर्यटकों को पानी में उतरने से सख्ती से रोकने की मांग की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पटेहरा। सिरसी फॉल में दो फाटक खुले होने के बावजूद तेज बवाह के बीच पर्यटकों के नहाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रविवार का बताया जा रहा है। इसमें कुछ पर्यटक फॉल के दूसरी तरफ स्नान करते दिख रहे हैं। संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती।
ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को डैम के दो फाटक खुले थे। इसके बावजूद कुछ पर्यटक जान जोखिम में डालकर फॉल में उतर गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि फाटक खुलने के बाद पानी का बहाव कभी भी बढ़ाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अन्य फाटक भी खोले जा सकते हैं। ऐसे में फॉल में स्नान करना हादसे को न्योता देने से कम नहीं है।
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पर्यटकों के फॉल में उतरने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि अचानक फाटक खोलने की मात्रा बढ़ाई गई तो तेज बहाव की चपेट में आने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों ने फॉल क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और फाटक खुलने के दौरान पर्यटकों को पानी में उतरने से सख्ती से रोकने की मांग की है।
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