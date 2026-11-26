{"_id":"6b0827611977d5162c0a901e","slug":"video-mirzapur-villagers-sit-on-protest-again-demanding-a-road-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मिर्जापुर: रास्ते की मांग को लेकर फिर धरने पर बैठे ग्रामीण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मिर्जापुर: रास्ते की मांग को लेकर फिर धरने पर बैठे ग्रामीण
मड़िहान तहसील क्षेत्र की राजापुर ग्राम पंचायत के बलुअहवा गांव में रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एसडीएम के घेराव और आश्वासन के बाद भी गुरुवार को राजस्व कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। इससे नाराज गांव की महिलाएं और पुरुष पुरानी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।
ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते की समस्या के समाधान के लिए बुधवार को एसडीएम का घेराव किया गया था। इस दौरान समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद गुरुवार को मौके पर राजस्व कर्मियों के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने पुरानी सड़क पर धरना शुरू कर दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।