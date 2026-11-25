{"_id":"6b072de5daac64a86f0818c3","slug":"video-farmers-raised-their-issues-on-farmers-day-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"किसान दिवस पर किसानों ने उठाईं समस्याएं;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिर्जापुर के विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं। किसानों ने खेती-किसानी से जुड़ी दिक्कतों, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने और अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। अधिकारियों ने किसानों की शिकायतें सुनीं और संबंधित मामलों के निस्तारण का भरोसा दिलाया।

... और पढ़ें