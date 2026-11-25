दूसरी घटना सोनबरसा के पास हुई। सोनभद्र के पन्नूगंज निवासी अनिल गुप्ता (19), धौरहरा निवासी मनोज (25) और जोगनी निवासी संजीव (28) चुनार में गंगा स्नान करने के बाद सोनभद्र लौट रहे थे। रास्ते में बोलेरो की टक्कर से तीनों घायल हो गए। हादसे में मनोज और संजीव के पैर टूट गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर सोनभद्र रेफर कर दिया गया।



तीसरी घटना में राजगढ़ निवासी आठ वर्षीय शिवानी सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से वह घायल हो गई। वहीं, चौथी घटना में सेमरा बरहो निवासी कैलाशनाथ (50) और रैकरी निवासी बाबूलाल (30) अलग-अलग स्थानों पर बाइक से गिरकर घायल हो गए।



चारों हादसों के बाद घायलों को सीएचसी राजगढ़ पहुंचाया गया। चिकित्सक डॉ. सर्वेश कुमार पांडेय ने बताया कि अलग-अलग दुर्घटनाओं में कुल नौ लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे थे। इनमें से सात की हालत गंभीर होने और पैर में फ्रैक्चर के कारण उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।