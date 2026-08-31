{"_id":"6a95a1d78d51fc5f600dc57f","slug":"video-elephant-footprint-found-in-paddy-field-panic-among-villagers-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"धान के खेत में मिला हाथी का पदचिह्न, ग्रामीणों में दहशत;VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिर्जापुर। महोगढ़ी के पास धान के खेत में हाथी का पदचिह्न दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। खेत में बड़े आकार का पदचिह्न मिलने के बाद लोगों ने इसकी सूचना आसपास के ग्रामीणों को दी। हाथी की मौजूदगी की आशंका से किसान खेतों की ओर जाने से बच रहे हैं। वन विभाग से निगरानी की मांग की गई है।

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