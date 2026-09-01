Mirzapur News: प्रयागराज जा रही बस पलटी, 16 यात्री हुए घायल

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हादसे में प्रीतू (28) निवासी मड़वा धनावल, करिश्मा (30) निवासी मड़वा धनावल, साध्वी (14), सुमन (35) निवासी हनुमना मध्यप्रदेश, जय प्रकाश तिवारी (35), आशीष तिवारी (28) निवासी बबुरा, रघुनाथ सिंह अशोक (28) निवासी बंजारी कला, ललिता (25) व गुलाब कली (36) निवासी बंजारी कला, प्रतिमा देवी (28) निवासी महेशपुर, प्रतिभा (26) निवासी बेलवनिया प्रयागराज, रंजीत (24) व चंदा देवी (22) निवासी गड़बड़ा गोकुल, पूजा पाल (26) निवासी बंजारी कला, अरविंद कुमार (32) निवासी पवांरी कला और ज्योति (25) निवासी मड़वा धनावल घायल हो गए।सूचना मिलने पर घायलों के परिजन और पुलिसकर्मी पहुंचे। सभी को रतेह चौराहे और ड्रमंडगंज स्थित निजी क्लीनिक पर पहुंचाया गया। वहीं, घायल अशोक तिवारी के दाएं पैर में गंभीर चोट को देखते हुए उन्हें मंडलीय चिकित्सालय ले गए। सभीकी स्थिति सामान्य है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि बस पलटने से यात्रियों को चोट आई है। इलाज कराया जा रहा है।