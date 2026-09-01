चिकित्सक हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे : डॉ. मुकेश

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मिर्जापुर। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ मिर्जापुर शाखा का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को महंथ शिवाला स्थित जेनेक्स होटल में हुआ। लखनऊ से आए केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और डॉ. यशवीर सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।कार्यकारिणी में डॉ. मुकेश कुमार प्रसाद ने अध्यक्ष, डॉ. राकेश कुमार पटेल ने उपाध्यक्ष, डॉ. प्रदीप कुमार ने द्वितीय उपाध्यक्ष, डॉ. सुनील सिंह ने सचिव और डॉ. संतोष सिंह ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ली। इसके अलावा डॉ. राजन सिंह ने संपादक और डॉ. आनंद सिंह ने केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया।समारोह में मंडल के अपर निदेशक डॉ. अश्विनी कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके मिश्रा समेत संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे। वक्ताओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं। पदाधिकारियों ने चिकित्सकों के हितों की रक्षा, समस्याओं के समाधान और संगठन की एकता के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष डॉ. मुकेश कुमार ने कहा कि चिकित्सक हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे।