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Voice raised in the general meeting of the United Trade Union, will put pressure on traders for harassment, will surround public representatives if necessary
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Meerut: संयुक्त व्यापार संघ की आमसभा में उठी आवाज़, व्यापारियों के उत्पीड़न का दबाव बनाएंगे, जरूरत पर करेंगे जनप्रतिनिधियों का घेराव
मेरठ। शहर के व्यापारियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इस मुद्दे पर सोमवार को संयुक्त व्यापार संघ की आमसभा आईएमए हॉल, बच्चा पार्क में हुई। सभा में संगठन से जुड़ी 180 से अधिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं व सुझाव रखे। शास्त्री नगर और जागृति विहार के व्यापारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा कारोबार खत्म हो गया है। परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट है। आमसभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सांसदों के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। संगठन कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेगा। जरूरत पड़ने पर जनप्रतिनिधियों का घेराव भी किया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा बल्कि व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुप्ता गुट पर नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि झंडे और डंडे के चक्कर में कोई ना पड़े। इस लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे।
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