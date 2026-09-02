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मेरठ: खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी सरकार, कोच के खाली पद जल्द भरे जाएंगे: मंत्री गिरीश चंद्र यादव; मेरठ में बढ़ेंगी खेल सुविधाएं
प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार नेशनल एथलेटिक्स सीरीज-15 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदेश के साथ मेरठ के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी मेरठ में कई बड़ी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी।
कैलाश प्रकाश स्टेडियम में बढ़ेंगी सुविधाएं
मंत्री ने कहा कि कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बन चुका है, जबकि अन्य कार्य भी चल रहे हैं। इन्हें जल्द पूरा कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। खिलाड़ियों की जरूरत के अनुसार खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है।
कोच के खाली पद जल्द भरने की बात
गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में कोच के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना है।
पारुल चौधरी का उदाहरण दिया
मंत्री ने मेरठ की एथलीट पारुल चौधरी का उदाहरण देते हुए कहा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। उनकी उपलब्धि को देखते हुए सरकार ने उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से डिप्टी एसपी बनाया और तीन करोड़ रुपये की राशि भी दी।
उन्होंने बताया कि सरकारी भर्तियों में दो प्रतिशत पद खेल कोटे के लिए रखे जा रहे हैं। खिलाड़ियों को उनके पदक और उपलब्धियों के आधार पर रैंक दी जा रही है।
गांवों में बनाए जा रहे मिनी स्टेडियम
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में मिनी स्टेडियम विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और खेल के विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी।
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