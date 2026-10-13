Meerut: श्रीराम बरात की झांकी में उमड़े कस्बेवासी

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मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे में मंगलवार को निकाली गई भगवान श्रीराम की बरात में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। आकर्षक झांकियों, बैंड-बाजों और आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। बरात देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ लगी रही।

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