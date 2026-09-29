{"_id":"6abbf0b1af78b8f72e0017d2","slug":"video-thousands-of-hectares-of-sugarcane-crop-standing-in-waterlogging-for-three-months-affected-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: तीन महीने से जलभराव में खड़ी गन्ने की हजरों हेक्टेयर फसल प्रभावित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर खादर क्षेत्र में पिछले तीन महीनों से लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण किसानों की गन्ने की फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। खेतों में लंबे समय से पानी भरा होने के कारण गन्ने की फसल पीली पड़ने लगी है और पौधों के सड़ने का खतरा बढ़ गया है। किसानों के अनुसार अब तक हजारों हेक्टेयर गन्ने की फसल बारिश के पानी से प्रभावित हो चुकी है। जलभराव के कारण फसल की बढ़वार भी रुक गई है। किसानों ने प्रशासन से प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है।

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