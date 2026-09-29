फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Tensions ran high all day over the Kesarganj mosque; police stopped members of a Hindu organization

मेरठ: केसरगंज मस्जिद को लेकर पूरे दिन गर्म रहा माहौल, पुलिस ने हिंदू संगठन के लोगों को रोका; बाजार कराया बंद

Tue, 29 Sep 2026 09:54 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 29 Sep 2026 09:54 PM IST
सार

हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था। इसे लेकर मंगलवार सुबह से ही केसरगंज इलाका छावनी में तब्दील रहा। पुलिस ने व्यापारियों की दुकानें दोपहर तक नहीं खुलने दीं। 

विज्ञापन
Meerut: Tensions ran high all day over the Kesarganj mosque; police stopped members of a Hindu organization
मस्जिद के रास्ते की बैरिकेडिंग कर तैनात पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
मेरठ के केसरगंज मंडी स्थित मस्जिद के बाहर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की घोषणा को लेकर पूरे दिन माहौल गर्म रहा। मस्जिद के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर हाईवे की सीमाओं को सील कर दिया गया। इसके बावजूद 30 से ज्यादा लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए पहुंच गए। पुलिस ने सीएबी इंटर कॉलेज के पास से इन्हें पकड़ लिया। इसके बाद सभी को सदर थाने लाया गया। पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उन्हें समझाया। कार्याकर्ताओं ने पुलिस से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 
Meerut: Tensions ran high all day over the Kesarganj mosque; police stopped members of a Hindu organization
मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
बाद में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी सदर बाजार थाने पहुंचे और पुलिस हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को छुड़वाया गया। सीओ सरधना आशुतोष कुमार को सहारनपुर हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड अध्यक्ष ललित शर्मा की घेराबंदी के लिए रोका गया। सीओ ने सहारनपुर में गणेशपुर टोल बिहारीगढ़ थाने के पास ललित शर्मा को नजरबंद किया।
 
Meerut: Tensions ran high all day over the Kesarganj mosque; police stopped members of a Hindu organization
मस्जिद के बाहर का बंद कराया बाजार। - फोटो : अमर उजाला
रेलवे रोड थाना क्षेत्र के केसरगंज मंडी में काफी पुरानी मस्जिद बनी हुई है। लगभग एक महीना पूर्व मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर एक निर्माण कार्य किया जा रहा था। मंडी के व्यापारियों ने निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए शिकायत की थी। शिकायत के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन
Meerut: Tensions ran high all day over the Kesarganj mosque; police stopped members of a Hindu organization
बैरिकेडिंग कर तैनात पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
आरोप है कि शिकायत करने पर स्थानीय व्यापारी और आरएसएस से जुड़े ईश्वर चंद्र कंसल के साथ दूसरे संप्रदाय के लोगों ने अभद्रता कर दी थी। जिसके बाद यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। ईश्वर चंद्र कंसल ने एसएसपी कार्यालय मिलकर दूसरे संप्रदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले को लेकर हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी व उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने वीडियो जारी कर मंगलवार को मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बात कहीं थी। 
 
विज्ञापन
Meerut: Tensions ran high all day over the Kesarganj mosque; police stopped members of a Hindu organization
रोके गए हिंदू संगठन के लोग। - फोटो : अमर उजाला
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई थी। इस मामले में पिंकी चौधरी को देहरादून में अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष सचिन सिरोही को सोमवार रात को ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस दौरान पुलिस से कहासुनी हो गई है। सोमवार रात से ही मस्जिद के पास भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। 
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed