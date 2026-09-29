मेरठ: वेस्ट एंड रोड पर कैफे में दूसरे समुदाय के युवक के साथ मिली किशोरी, बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा

सदर बाजार थाना क्षेत्र के वेस्ट एंड रोड पर एक कैफे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक किशोरी को दूसरे संप्रदाय के युवक के साथ पकड़ लिया। युवक का नाम पूछा, दूसरे संप्रदाय का निकलने के बाद सदर बाजार पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। पुलिस युवक और किशोरी को थाने लेकर पहुंची। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बाद में किशोरी के परिजनों ने कार्रवाई से इंकार कर दिया, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता वापस लौट गए। हालांकि बाद में पुलिस ने अपनी तरफ से शांतिभंग में चालान कर दिया है।

देहली गेट थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली किशोरी वेस्ट एंड रोड स्थित एक कैफे पर शाम सात बजे घर के पास रहने वाले युवक के साथ बैठी हुई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता विशाल धानक काफी संख्या में लोगों को लेकर कैफे पहुंच गए। उन्होंने युवक से नाम पूछा तो पहले हिंदू नाम बताया। आधार कार्ड मांगा तो उसने कहा कि वह मुस्लिम है। जिसके बाद सदर बाजार पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। सदर बाजार थाने में किशोरी और युवक को पुलिस लेकर पहुंची। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार थाने में हंगामा करना शुरू कर दिया।

