मेरठ: वेस्ट एंड रोड पर कैफे में दूसरे समुदाय के युवक के साथ मिली किशोरी, बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 29 Sep 2026 10:19 PM IST
सार
दिल्ली गेट थानाक्षेत्र निवासी किशोरी पास ही रहने वाले युवक के साथ कैफे में बैठी थी। तभी बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंच गए। आरोप है कि युवक ने पहले अपना हिंदू नाम बताया था। थाने में किशोरी के परिजनों ने कार्रवाई से इंकार कर दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
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विस्तार
सदर बाजार थाना क्षेत्र के वेस्ट एंड रोड पर एक कैफे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक किशोरी को दूसरे संप्रदाय के युवक के साथ पकड़ लिया। युवक का नाम पूछा, दूसरे संप्रदाय का निकलने के बाद सदर बाजार पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। पुलिस युवक और किशोरी को थाने लेकर पहुंची। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बाद में किशोरी के परिजनों ने कार्रवाई से इंकार कर दिया, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता वापस लौट गए। हालांकि बाद में पुलिस ने अपनी तरफ से शांतिभंग में चालान कर दिया है।
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देहली गेट थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली किशोरी वेस्ट एंड रोड स्थित एक कैफे पर शाम सात बजे घर के पास रहने वाले युवक के साथ बैठी हुई थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता विशाल धानक काफी संख्या में लोगों को लेकर कैफे पहुंच गए। उन्होंने युवक से नाम पूछा तो पहले हिंदू नाम बताया। आधार कार्ड मांगा तो उसने कहा कि वह मुस्लिम है। जिसके बाद सदर बाजार पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। सदर बाजार थाने में किशोरी और युवक को पुलिस लेकर पहुंची। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार थाने में हंगामा करना शुरू कर दिया।
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इस दौरान किशोरी के मां-बाप को भी बुलाया गया। परिजनों ने कार्रवाई से इंकार किया। जिसके बाद कार्यकर्ता वापस लौटे। सीओ कैंट संजय गुप्ता ने बताया कि परिजनों ने इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी है। जिसके बाद किशोरी को सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। सदर बाजार पुलिस ने अपनी तरफ से शांतिभंग में चालान कर दिया है।
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