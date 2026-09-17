Meerut: गणेश महोत्सव में बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

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मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव में बृहस्पतिवार शाम विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने नृत्य, गीत और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान मैदान तालियों से गूंज उठा। बच्चों की प्रस्तुतियों को देखने के लिए कस्बे के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। आयोजकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और प्रतिभागियों को सम्मानित किया।

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