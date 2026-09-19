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मेरठ के आसमान में आज से सूर्य किरण का रोमांच, आज और कल नौ हॉक विमान दिखाएंगे हवाई करतब
मेरठ शहर के आसमान में आज से सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का रोमांच देखने को मिलेगा। आज और कल मोहिउद्दीनपुर में नौ हॉक विमान करीब 35 मिनट तक हवाई करतब दिखाएंगे। एयर शो को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी लागू रहेगी।
नौ हॉक विमान दिखाएंगे हवाई करतब
मोहिउद्दीनपुर में होने वाले एयर शो में सूर्य किरण टीम के नौ हॉक विमान आसमान में करीब 35 मिनट तक हवाई करतब दिखाएंगे। दोनों दिन होने वाले इस एयर शो को लेकर लोगों में उत्साह है।
20 किमी दायरे में ड्रोन पर रोक
एयर शो के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर 20 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। इस दायरे में ड्रोन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन
एयर शो के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू रहेगा। भारी वाहनों को निर्धारित डायवर्जन मार्गों से गुजरना होगा।
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