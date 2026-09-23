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मेरठ: केके इंटर कॉलेज में जलभराव और गंदगी से छात्रों ने किया प्रदर्शन, तीन दिन में समाधान की मांग

Dimple Sirohi

Updated Wed, 23 Sep 2026 03:56 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 03:56 PM IST







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मेरठ के केके इंटर कॉलेज परिसर में जलभराव और गंदगी की समस्या को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सागर और फुरकान चौधरी ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में खराब शौचालय, स्वच्छ पेयजल की कमी और मिड-डे मील की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। तीन दिन में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। ... और पढ़ें

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