पत्नी की हत्या: जान बचाने की गुहार लगाती रही कविता, नहीं पसीजा पति का दिल; शव से लिपटकर रोते रहे मासूम

परिजनों ने चाकू से कई वार करने का लगाया आरोप

कविता के परिजनों का आरोप है कि सोमवार को मनीष ने अपने माता-पिता, बहन और जीजा के कहने पर उसकी हत्या की। परिजनों के मुताबिक, कविता पर चाकू से 12 से अधिक वार किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दम तोड़ने के बाद भी उस पर चाकू से वार किए जाते रहे और गर्दन पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। इन आरोपों की जांच पुलिस कर रही है।



दो मासूम बच्चों के सामने हुई वारदात

परिजनों के अनुसार, वारदात के दौरान कविता के दो बच्चे भी वहां मौजूद थे। उसका दो वर्षीय दिव्यांग बेटा अभिषेक उर्फ उमंग और 11 माह की बेटी माधवी उर्फ सोना अब अपने ननिहाल में हैं। कविता के परिजन दोनों बच्चों को संभाल रहे हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हुए हंगामे के दौरान भी परिजन बच्चों को गोद में लिए नजर आए। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम के बाद कविता का अंतिम संस्कार किया गया।