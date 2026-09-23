चिंता: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उल्देपुर की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का खौफ, प्लॉट-मकान खरीदार परेशान

मेडा पहले गंभीर होता तो नहीं बसतीं कॉलोनियां: स्थानीय लोग

एक साल पहले दुकान खरीदी थी, वेल्डिंग का काम करते हुए लोन भी लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कारोबार को लेकर चिंतित हैं। -राहुल



दो साल पहले प्लॉट खरीदकर लोन लेकर मकान बनाया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई का खतरा है। हमारा परिवार परेशान है। -अशोक



पति मोबाइल का काम करते हैं और पूरी जमा पूंजी मकान में लगाई है। कार्रवाई हुई तो हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। -पूनम रानी, गृहिणी



किराये से निकलकर मुश्किल से लोन लेकर अपना मकान बनाया था, अब घर बचाने की चिंता है। -गजराज सिंह



मेडा पर मिलीभगत के आरोप

बिल्डरों ने लोगों को पूरे सब्जबाग दिखाकर कॉलोनियां शुरू कीं। एमडीए की टीम समय-समय पर आती रही, लेकिन सेटिंग कर कॉलोनियां कटवाती रही। कुछ बिल्डरों ने सेटिंग से तो कुछ ने राजनीतिक रसूख का लाभ उठाया। लावड़-सोफीपुर मार्ग पर दोनों ओर कॉलोनियां काटकर नया मोदीपुरम बसा दिया गया। अब उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने पूरी कमाई लगाकर या कर्ज लेकर यहां मकान, दुकान या प्लॉट लिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि एमडीए पहले ही गंभीर होता तो यह कॉलोनियां नहीं बसतीं।