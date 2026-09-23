मेरठ में बड़ा एक्शन: हटाए गए मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव अर्पित गुप्ता, इस मामले में हुई कार्रवाई
मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव अर्पित गुप्ता को शासन ने हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में अवैध निर्माण की सूची दाखिल न करने से जुड़ा बताया जा रहा है।
विस्तार
मेरठ में सुप्रीम कोर्ट में मेरठ के अवैध निर्माण की सूची दाखिल न किए जाने के मामले में शासन ने मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव अर्पित गुप्ता को हटा दिया है। उन्हें प्रतीक्षारत किया गया है। सचिव के अचानक हटाए जाने के बाद प्राधिकरण में अफरातफरी का माहौल बताया जा रहा है। वहीं, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा मेडिकल लीव पर चले गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सूची दाखिल करने का मामला
बताया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अवैध निर्माण की सूची दाखिल की जानी थी। सूची दाखिल न होने के मामले में सचिव अर्पित गुप्ता की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई है।
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दो महीने की पोस्टिंग का दिया था तर्क
सूची दाखिल न किए जाने के संबंध में सचिव की ओर से अपनी पोस्टिंग को करीब दो महीने का बताते हुए तर्क दिए जाने की बात सामने आई है। इसकी जानकारी शासन स्तर तक पहुंचने के बाद मामले में कार्रवाई की गई।
सचिव को किया गया प्रतीक्षारत
शासन ने अर्पित गुप्ता को मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव पद से हटा दिया है और उन्हें प्रतीक्षारत किया गया है। अभी उनकी जगह पर नए सचिव की तैनाती नहीं की गई है। बताया गया है कि सचिव के हटने के बाद बुधवार को प्राधिकरण में कई अधिकारी भी नदारद रहे।
उपाध्यक्ष मेडिकल लीव पर
मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा के मेडिकल लीव पर जाने की भी जानकारी है। सचिव के अचानक हटाए जाने और नए सचिव की तैनाती नहीं होने से प्राधिकरण में प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर हलचल बनी हुई है।