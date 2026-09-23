सीलिंग का खौफ: 16,726 भवनों की सीलिंग के आदेश के बाद बढ़ी बेचैनी, जोन बी-सी-डी में भी सर्वे की तैयारी

पूरे शहर को नहीं बनने देंगे शास्त्रीनगर

किसान मजदूर संगठन के कार्यालय पर आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि आंदोलन की रूपरेखा व रणनीति दोनों व्यापार संगठनों के साथ बैठकर तय की जाएगी। इस संबंध में संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता व अजय गुप्ता से भी नेताओं से फोन पर बात की और सहयोग मांगा गया। व्यापारियों ने कहा कि बार-बार यह संदेश दिया जा रहा था कि सरकार से बात चल रही है और सरकार इसमें मदद कर रही है लेकिन इसके बाद भी सरकार की ही बॉडी मेरठ विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में नई सूची दे दी।



सरकार के समन्वय से ही बचेगा शहर का अस्तित्व

संयुक्त व्यापार संघ के उपाध्यक्ष तरुण कुमार गुप्ता ने मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे बाईपास स्थित होटल मार्स में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। उन्होंने मेरठ के व्यापारियों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।



साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र सौंपते हुए प्रभावित व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए समय दिलाने का अनुरोध किया। तरुण गुप्ता ने कहा कि वर्षों से व्यापार कर रहे अनेक व्यापारियों की दुकानें ही उनके परिवार की आजीविका का मुख्य आधार हैं। ऐसे में व्यापारियों की आजीविका और पुनर्वास से जुड़े विषयों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक समाधान निकाला जाना जरूरी है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के समन्वय से प्रभावित व्यापारियों को दोबारा स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल की मांग की।