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Meerut: विश्व शांति दिवस पर छात्राओं ने किया श्रमदान, गमलों की रंगाई-पुताई से संवारा कॉलेज परिसर

Dimple Sirohi

Updated Tue, 22 Sep 2026 03:58 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 03:58 PM IST







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मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में विश्व शांति दिवस पर आरजी रेंजर्स टीम ने ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम आयोजित किया। छात्राओं ने गमलों की रंगाई-पुताई कर परिसर का सुंदरीकरण किया और जनसेवा व श्रमदान का संदेश दिया। कार्यक्रम से छात्राओं में सामाजिक उत्तरदायित्व, श्रम की गरिमा और टीम भावना को बढ़ावा मिला। ... और पढ़ें

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