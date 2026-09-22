Meerut News: विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, पति काे जेल भेजा

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

- दहेज हत्या का आरोप, पति समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्जसंवाद न्यूज एजेंसीजानीखुर्द (मेरठ )। थाना जानी क्षेत्र के गांव पांचली खुर्द में सोमवार रात विवाहिता दिवोलिका (23) अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतका के चाचा की तहरीर पर पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।पुलिस के अनुसार, बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रा नगर निवासी राजेश की पुत्री दिवोलिका का विवाह 2 नवंबर 2025 को जानी के पांचली खुर्द निवासी निशांत के साथ हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दिए गए दान-दहेज से खुश नहीं थे। निशांत और उसके परिजन लगातार 5 लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर दिवोलिका के साथ मारपीट करते थे। आरोप है कि सोमवार रात ससुराल वालों ने पहले दिवोलिका का गला दबाकर हत्या की और फिर मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी के फंदे से लटका दिया।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना में मृतका के चाचा अजय ने जानी थाने पर पति निशांत, ससुर सोनू, सास आरती तथा देवर गोल्डी व नितिन के खिलाफ दहेज हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मुख्य आरोपी पति निशांत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले के अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।