सियासत: सहारनपुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, नेताओं से करेंगे संवाद, 2027 को लेकर होगा मंथन

मेरठ में स्वागत की तैयारियां भी रहीं चर्चा में

सहारनपुर रवाना होने से पहले मेरठ के मोदीपुरम स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर नितिन नवीन के स्वागत के लिए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की थीं। टोल प्लाजा पर ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता जुटे थे। जेसीबी, ट्रैक्टर और पोकलेन से पुष्पवर्षा की तैयारी भी की गई थी।



हालांकि, नितिन नवीन का काफिला सिवाया टोल प्लाजा पर बिना रुके आगे निकल गया, जिसके बाद स्वागत के लिए जुटे कार्यकर्ताओं की तैयारियां धरी रह गईं।



मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन मुजफ्फरनगर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर उनका स्वागत किया। संजीव बालियान और कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। 2027 के चुनावों से पहले पश्चिमी इलाके में भाजपा तैयारियों पर फोकस कर रही है। इसी को लेकर मंथन के लिए नितिन नवीन का आज सहारनपुर में एक कार्यक्रम है।