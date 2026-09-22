सहारनपुर: पुराने अनुभव और नई टीम के साथ नितिन नवीन ने किया मंथन, 2027 के चुनाव को लेकर तैयार किया रोडमैप

पहले माफिया के नाम से जाना जाता था प्रदेश, अब विकास यहां की पहचान : नितिन नवीन

नितिन नवीन ने कहा कि जिस प्रदेश को पहले माफिया के नाम से जाना जाता था, आज वही प्रदेश युवाओं के लिए सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश अपने विकास, एक्सप्रेसवे और नए आयामों के लिए जाना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल का निर्माण हो रहा है, जो नए उत्तर प्रदेश की पहचान है और प्रदेश की जनता को गौरवान्वित करता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है।