मेरठ: राष्ट्रीय कबड्डी में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे अक्षित राठी का टीकरी में जोरदार स्वागत

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बागपत के रमाला स्थित जय पार्वती ग्लोबल स्कूल की अंडर-14 कबड्डी टीम के खिलाड़ी अक्षित राठी का रविवार को टीकरी कस्बे में जोरदार स्वागत किया गया। अक्षित ने सीबीएसई नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026 में टीम के साथ सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में बागपत की टीम को महाराष्ट्र की आर्मी पब्लिक स्कूल, पुणे की टीम से 39-38 से हार का सामना करना पड़ा। टीकरी पहुंचने पर कस्बेवासियों ने अक्षित को माला पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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