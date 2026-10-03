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मेरठ: सदर दिगंबर जैन मंदिर में सौरभ सागर महाराज के प्रवचन, श्रद्धालु हुए भावविभोर

Dimple Sirohi

Updated Sat, 03 Oct 2026 05:03 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 05:03 PM IST







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मेरठ के सदर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में सौरभ सागर महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि मन को हमेशा शीतल रखना चाहिए और दूसरों के दुख-दर्द को अपना समझना चाहिए। उन्होंने अहिंसा को भगवान से जुड़ने का मार्ग बताया। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने णमोकार मंत्र का उच्चारण किया और प्रवचन सुने। ... और पढ़ें

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