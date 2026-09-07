{"_id":"6a9e6648fe5d1be4a101193b","slug":"video-saharanpur-mosque-row-atul-pradhan-house-arrested-while-heading-to-saharanpur-with-sp-delegation-heated-exchange-with-police-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मस्जिद प्रकरण: सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ सहारनपुर जा रहे अतुल प्रधान हाउस अरेस्ट, पुलिस से हुई जमकर नोकझोंक; आवास के बाहर फोर्स तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले को लेकर सोमवार को सहारनपुर जा रहे 16 सदस्यीय सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ सरधना विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। विधायक को रोके जाने के बाद उनके आवास पर पुलिस अधिकारियों और अतुल प्रधान के बीच जमकर नोकझोंक हुई। अतुल प्रधान ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए सहारनपुर जाने से रोके जाने का विरोध किया। आवास के बाहर पुलिस बल तैनात अतुल प्रधान को रोके जाने के बाद उनके आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं, सपा प्रतिनिधिमंडल के सहारनपुर जाने को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। मस्जिद प्रकरण को लेकर सपा नेताओं के सहारनपुर दौरे और पुलिस की कार्रवाई के बीच मेरठ से लेकर सहारनपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है।

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