Meerut: केसरगंज मस्जिद पर हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे हिन्दू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, बोले कार्यकर्ता...अधिकारियों के आश्वासन से संतुष्ट

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मेरठ। केसरगंज मंडी स्थित मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को एसपी सिटी और सदर थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी करीब 35-40 कार्यकर्ताओं को पुलिस सदर थाने ले आई। पुलिस के समझाने के बाद सभी कार्यकर्ता वापस लौट गए। सभी कार्यकर्ता मेरठ के ही रहने वाले थे। वहीं हिंदू रक्षा दल के क्षेत्रीय प्रभारी पंडित अंकुर शर्मा ने बताया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को उत्तराखंड पुलिस ने नज़रबंद कर लिया, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ केसरगंज मंदिर स्थित मस्जिद जा रहे थे, पुलिस ने रास्ते से ही उनको हिरासत ने ले लिया। साथ ही बताया कि एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने उनकी मांगों पर आश्वासन दिया है, जिससे वो संतुष्ट हैं।

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