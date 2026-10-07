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मेरठ: ईपीएफओ कार्यालय में सजा कविता का मंच, उषा श्रीवास्तव ने कविता पाठ से बांधा समां, कवियों की रचनाओं पर झूमे श्रोता

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 05:36 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 05:36 PM IST







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मेरठ के कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवयित्री उषा श्रीवास्तव ने कविता पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथ कवि सतपाल, हुक्का बिजनौरी और आलोक यादव ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समां बांधा। ... और पढ़ें

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