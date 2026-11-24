{"_id":"6b054838ab8d1a13a202ecbc","slug":"video-neighbours-describe-arrested-meerut-suspect-uzaid-as-simple-and-well-mannered-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"संदिग्ध उजैद गिरफ्तार: पड़ोसी बोले- सज्जन परिवार, सेब के सिलसिले में अक्सर हिमाचल और कश्मीर जाते थे पिता-पुत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में संदिग्ध उजैद की गिरफ्तारी के बाद उसके पड़ोसियों ने परिवार को सज्जन और उजैद को सीधा-सादा बताया है। पड़ोसी मोहम्मद के मुताबिक, उजैद मिलने पर हमेशा दुआ-सलाम करता था। परिवार से उनकी नजदीकी है और मोहल्ले में भी परिवार के किसी सदस्य के गलत गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी नहीं है। मोहम्मद ने बताया कि यह मामला पिछले साल से चल रहा है। इससे पहले भी पूछताछ के लिए परिवार के एक युवक को उठाया गया था। उजैद के पिता साजिद फलों के आढ़ती हैं और उजैद उनके साथ ही काम करता है। मोहम्मद के अनुसार, परिवार सुबह नमाज के बाद काम पर निकलता है और दोपहर करीब दो बजे लौटता है। सेब के कारोबार से जुड़े लोगों का हिमाचल और कश्मीर जाना सामान्य है। उन्होंने कहा कि किसी के मोबाइल पर कौन-सा कंटेंट देखा जा रहा है, यह घर के दूसरे लोगों को भी पता नहीं होता।

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