{"_id":"6abbf0802b42767e440b8be2","slug":"video-municipality-board-meeting-ended-amid-uproar-councilors-accused-the-chairperson-dispute-escalated-over-youth-throwing-pamphlets-scuffle-with-employees-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: हंगामे के बीच पालिका बोर्ड बैठक समाप्त, सभासदों ने चेयरपर्सन पर लगाए आरोप, युवक के पर्चे फेंकने पर बढ़ा विवाद, कर्मचारियों से हाथापाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। नगर पालिका सरधना की गुरुवार शाम आयोजित बोर्ड बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सभासदों ने चेयरपर्सन सबीला अंसारी पर पालिका के कामकाज से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान सभासदों और अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। बैठक के बीच कस्बा निवासी दीपक निराला के पहुंचने और चेयरपर्सन की ओर पर्चे फेंककर विरोध जताने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। इस दौरान पालिका कर्मचारियों और दीपक के बीच हाथापाई भी हुई। हंगामा बढ़ने पर बैठक बिना किसी प्रस्ताव को पारित किए समाप्त कर दी गई। हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच सभासदों की ओर से रखे गए करीब 11 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में पास कर दिया गया। बैठक में विभिन्न वार्डों से संबंधित विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन पर चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में सभासदों ने आरोप लगाया कि पालिका के अभिलेखों में कुछ ऐसे कर्मचारियों के नाम दर्ज हैं, जो नियमित रूप से काम नहीं करते, इसके बावजूद उनकी उपस्थिति दर्शाकर वेतन निकाला जा रहा है। सभासदों ने मामले की जांच कराने और पालिका के धन के दुरुपयोग को रोकने की मांग की। कर्मचारियों को सर्दी की वर्दी समय से उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठाया गया।

... और पढ़ें