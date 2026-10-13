{"_id":"6ace6e3187100d21140261dc","slug":"video-mother-chandraghanta-was-worshiped-on-the-third-day-of-navratri-in-shaktidham-temple-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: शक्तिधाम मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन हुई मां चंद्रघंटा की पूजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। लालकुर्ती क्षेत्र में स्थित शक्तिधाम मंदिर में नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का विधिवत पूजन मंगलवार रात्रि 8:00 बजे संत नीरज मनी द्वारा यज्ञमानों का पूर्ण कराकर माता रानी की ज्योत जलाई। इसके पश्चात सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया। इस मौके पर संत नीरज मनी द्वारा माता रानी के चरणों में आजा माता दे द्वार का तू पुजारी बन झोलिया फैलाकर तू भिखारी बनजा भजन सुनाया जिसे सुन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।

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