{"_id":"6ae9a2ba0b21a346dc01be97","slug":"video-meerut-title-clash-between-meerut-college-and-mmh-ghaziabad-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: मेरठ कॉलेज और एमएमएच गाजियाबाद के बीच खिताबी मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विक्टोरिया पार्क में चल रही पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मंगलवार को मेरठ कॉलेज और एमएमएच गाजियाबाद के बीच खेला जा रहा है। 35 ओवर के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरठ कॉलेज की टीम ने 14 ओवर में चार विकेट खोकर 68 रन बनाए हैं। वहीं, एमएमएच गाजियाबाद के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मेरठ कॉलेज के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा है। खिताबी मुकाबले को लेकर मैदान पर खिलाड़ियों और दर्शकों में उत्साह देखने को मिला।

... और पढ़ें