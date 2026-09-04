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मेरठ: सदर धनेश्वर मंदिर में सजाई भगवान श्रीकृष्ण की झांकी, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

मेरठ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 08:48 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 08:48 PM IST







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कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शहर में पूरा माहौल कृष्णमय की भक्ति में रम गया। हर जगह कृष्ण राधे के जयकारे गूंजने लगे। सदर स्थित धनेश्वर मंदिर में झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर धर्मलाभ उठाया। ... और पढ़ें

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