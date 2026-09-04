15 अगस्त 2026 को सरकार ने शहीद एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार और केंद्र सरकार ने कीर्ति चक्र देने की घोषणा की थी। उनके आवास पर पहुंचकर मेरठ जोन एडीजी भानु भास्कर ने परिवार को बधाई दी थी। जानकारी के अनुसार, 20 जनवरी 2025 में इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने मुकीम काला और मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग के शार्प शूटर अरशद समेत चार बदमाशों को शामली के झिंझाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। मुठभेड़ के दौरान उन्होंने एके-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बदमाशों का जमकर मुकाबला किया था। मुठभेड़ में उन्हें तीन गोलियां लगी थीं। अस्पताल में उनका निधन हो गया था।