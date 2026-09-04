मेरठ: सरधना में कूड़े के ढेर में दबा मिला लापता युवक का शव, हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा

सरधना स्थित अटेरना गांव से बुधवार से लापता चल रहे पपिंद्र (40) का शव शुक्रवार को घर से लगभग 50 मीटर दूर कूड़े के ढेर में दबा हुआ मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या कर शव को कूड़े के ढेर में दबाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

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पपिंद्र पुत्र हरफूल बुधवार से लापता था। परिजनों ने बृहस्पतिवार देर रात थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को जब उसका शव कूड़े के ढेर में मिला तो परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास करने पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उन्होंने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी और जिलाधिकारी व एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग की।कई घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस द्वारा समझाने और कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर ग्रामीण शांत हुए। इसके बाद शाम करीब सवा पांच बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी देहात अभिजीत कुमार ने ग्रामीणों से जानकारी ली और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।