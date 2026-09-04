मेरठ: मंदिर में प्रेम विवाह पर हंगामा, परिजनों ने पंडित को खींचा, हवन कुंड में लगी लात, तीन फेरे ही हो सके

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मेरठ के मवाना नगर स्थित शिवपुरी कॉलोनी के शिव मंदिर में शुक्रवार को एक प्रेमी युगल के विवाह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लड़की पक्ष के लोगों ने धावा बोल दिया। प्रेमी युगल पंडित के सामने सात फेरों की रस्म अदा कर रहा था, तभी परिजनों ने मंदिर परिसर में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। तीन फेरे पूरे होते ही परिजनों ने जबरन शादी रुकवा दी। इस दौरान पुजारी के साथ धक्का-मुक्की भी हुई, जिससे हवन कुंड की पूजा सामग्री पूरे मंदिर परिसर में बिखर गई।

जानकारी के अनुसार, कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव खड़ौली निवासी युवती का मवाना के मोहल्ला तिहाई निवासी वासु के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वासु मवाना में एक दूध प्लांट में नौकरी करता है। दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए कागजात तैयार कर रखे थे। शुक्रवार को मंदिर में शादी की रस्में पूरी करने के बाद कोर्ट मैरिज करने की योजना थी। 1 सितंबर को युवती अपने घर से भागकर मवाना में प्रेमी वासु के घर रहने लगी थी।



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हवन कुंड से टकराया पैर, मंदिर में मची अफरा-तफरी

शादी की भनक लगते ही युवती के परिजन दर्जनों लोगों के साथ शिव मंदिर पहुंच गए और विवाह का पुरजोर विरोध करते हुए हंगामा करने लगे। उन्होंने शादी करा रहे पुजारी महेश को रस्में रोकने की धमकी दी। युगल के तीन फेरे ही पूरे हुए थे कि परिजनों ने पुजारी के साथ हाथापाई और धक्का-मुक्की करते हुए रस्मों को बीच में ही रुकवा दिया। इस झड़प में एक परिजन का पैर जलते हुए हवन कुंड से टकरा गया, जिससे हवन सामग्री मंदिर में फैल गई।

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पुलिस ने हिरासत में लिया

मंदिर में स्थिति बिगड़ते देख वासु के परिजनों ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। पुलिस प्रेमी युगल और उनके परिजनों को हिरासत में लेकर मवाना कोतवाली ले आई। जांच में पता चला कि लड़की के परिजनों ने पहले ही कंकरखेड़ा थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। मवाना पुलिस की सूचना पर कंकरखेड़ा थाने से दरोगा प्रिंस यादव और महिला सिपाही शिवांकी सिंह मवाना कोतवाली पहुंचे। पुलिस दोनों पक्षों और प्रेमी युगल को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कंकरखेड़ा थाने ले गई।

