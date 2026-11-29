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सरधना में तहसील रोड पर डंपिंग ग्राउंड के पास कार सवार युवकों की स्टंटबाजी से यातायात जाम हो गया। युवकों ने चलती कार से बाहर लटकने और छत पर बैठने का प्रयास कर जोखिम भरी हरकतें कीं। इससे सड़क पर वाहनों की कतार लग गई और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग उठने लगी। सीओ शिव ठाकुर ने बताया कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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