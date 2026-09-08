{"_id":"6aa04f86b35dfdfde903704a","slug":"video-meerut-seva-samaj-sanstha-celebrated-girls-and-literacy-day-gave-the-message-of-strengthening-women-society-only-through-education-and-self-reliance-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: मेरठ सेवा समाज संस्था ने मनाया बालिका एवं साक्षरता दिवस, शिक्षा और स्वावलंबन से ही महिला समाज को मजबूत होने का दिया संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। मंगलवार को कस्बे में आयोजित मेरठ सेवा समाज संस्था की ओर से बालिका एवं साक्षरता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवतियों को शिक्षा, स्वावलंबन और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसआई रोशनी वर्मा ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं किसी भी प्रकार के भय या संकोच में न रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आगे आएं। शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से महिलाएं स्वयं को मजबूत बना सकती हैं। महिला कर्मचारी आंगनबाड़ी संघ की जिला अध्यक्ष संतोष परमार ने महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित और जागरूक महिला केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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