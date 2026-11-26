{"_id":"6b07d702f7c7e11d5b001d9f","slug":"video-meerut-school-observes-constitution-day-district-judge-administers-pledge-to-students-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: संविधान दिवस पर सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में आयोजन, जिला जज ने विद्यार्थियों को दिलाई शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: संविधान दिवस पर सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में आयोजन, जिला जज ने विद्यार्थियों को दिलाई शपथ

Dimple Sirohi

Updated Thu, 26 Nov 2026 12:21 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 12:21 PM IST







Link Copied



मेरठ के लालकुर्ती स्थित सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की जानकारी दी गई और बताया गया कि संविधान देश के लिए सर्वोपरि है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने विद्यार्थियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। ... और पढ़ें

विज्ञापन