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मेरठ: संजीवनी महिला संस्था ने किया दिवाली मिलन समारोह का आयोजन

Mohd Mustakim

Updated Mon, 02 Nov 2026 05:34 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 05:34 PM IST







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संजीवनी महिला संस्था द्वारा दिवाली मिलन समारोह आईएमए हॉल में सोमवार को आयोजित किया गया। सभी महिलाएं पारंपरिक परिधानों में तैयार होकर आईं। महिलाओं ने तंबोला सहित अन्य खेल खेले और उपहार जीते। ... और पढ़ें

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