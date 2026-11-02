मेरठ: लिसाड़ी गेट में मुंबई पुलिस ने मारा छापा, चार गिरफ्तार; सीएम आवास के पास चोरी का है मामला

जांच के दौरान उनके मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए। इसके बाद मुंबई पुलिस लिसाड़ी गेट पहुंची। पिलाेखड़ी चौकी पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ने अहमदनगर में छापा मारा और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस कार्रवाई का परिजनों व अन्य लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वह शांत हो गए। मुंबई पुलिस चारों को लेकर चौकी पर पहुंची। इसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर चारों को अपने साथ ले गई।