फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Mumbai Police conducts a series of swift raids in Lisari Gate, arrests four; the case involves a theft

मेरठ: लिसाड़ी गेट में मुंबई पुलिस ने मारा छापा, चार गिरफ्तार; सीएम आवास के पास चोरी का है मामला

Mon, 02 Nov 2026 11:12 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 02 Nov 2026 11:12 AM IST
सार

मुंबई पुलिस ने बताया कि लिसाड़ी गेट के अहमद नगर निवासी सलीम, इमरान, फरदीन और मुस्तफा ने सीएम आवास के पास स्थित एक मोबाइल टावर से चोरी की है। इसीलिए इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। 

विज्ञापन
Meerut: Mumbai Police conducts a series of swift raids in Lisari Gate, arrests four; the case involves a theft
गिरफ्तारी। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने के हाई प्रोफाइल मामले में मुंबई पुलिस ने रविवार को मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस के सहयोग से हुई इस कार्रवाई में अहमद नगर गली नंबर-12 से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दबिश के दौरान परिजनों और आसपास लोगों ने विरोधस्वरूप जमकर हंगामा किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली।
विज्ञापन

 
Trending Videos

रविवार सुबह मुंबई के मालाबार हिल थाने की पुलिस थाना लिसाड़ी गेट पहुंची। मुंबई पुलिस के एसआई ने बताया कि लिसाड़ी गेट के अहमद नगर गली नंबर 12 निवासी सलीम, इमरान, फरदीन व मुस्तफा ने सीएम आवास के पास स्थित एक मोबाइल टावर से अजना कार्ड चुराए हैं। सीसीटीवी कैमरे में चारों आरोपी चोरी करते नजर आए।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच के दौरान उनके मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए। इसके बाद मुंबई पुलिस लिसाड़ी गेट पहुंची। पिलाेखड़ी चौकी पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ने अहमदनगर में छापा मारा और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस कार्रवाई का परिजनों व अन्य लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वह शांत हो गए। मुंबई पुलिस चारों को लेकर चौकी पर पहुंची। इसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर चारों को अपने साथ ले गई।

ये भी देखें...
यूपी: मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त महिला की गैर इरादतन हत्या में आया फैसला, कोर्ट ने आठ आरोपियों को किया दोषमुक्त
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed