मेरठ: लिसाड़ी गेट में मुंबई पुलिस ने मारा छापा, चार गिरफ्तार; सीएम आवास के पास चोरी का है मामला
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 02 Nov 2026 11:12 AM IST
सार
मुंबई पुलिस ने बताया कि लिसाड़ी गेट के अहमद नगर निवासी सलीम, इमरान, फरदीन और मुस्तफा ने सीएम आवास के पास स्थित एक मोबाइल टावर से चोरी की है। इसीलिए इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया।
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विस्तार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित मोबाइल टावर से उपकरण चोरी करने के हाई प्रोफाइल मामले में मुंबई पुलिस ने रविवार को मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस के सहयोग से हुई इस कार्रवाई में अहमद नगर गली नंबर-12 से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दबिश के दौरान परिजनों और आसपास लोगों ने विरोधस्वरूप जमकर हंगामा किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली।
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रविवार सुबह मुंबई के मालाबार हिल थाने की पुलिस थाना लिसाड़ी गेट पहुंची। मुंबई पुलिस के एसआई ने बताया कि लिसाड़ी गेट के अहमद नगर गली नंबर 12 निवासी सलीम, इमरान, फरदीन व मुस्तफा ने सीएम आवास के पास स्थित एक मोबाइल टावर से अजना कार्ड चुराए हैं। सीसीटीवी कैमरे में चारों आरोपी चोरी करते नजर आए।
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जांच के दौरान उनके मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए। इसके बाद मुंबई पुलिस लिसाड़ी गेट पहुंची। पिलाेखड़ी चौकी पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ने अहमदनगर में छापा मारा और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस कार्रवाई का परिजनों व अन्य लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वह शांत हो गए। मुंबई पुलिस चारों को लेकर चौकी पर पहुंची। इसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर चारों को अपने साथ ले गई।
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