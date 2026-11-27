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हस्तिनापुर में शुक्रवार को चेयरपर्सन सुधा खटीक ने करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली नौ सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बार है, जब नगर पंचायत की ओर से करोड़ों रुपये की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इससे पहले करीब एक सप्ताह पूर्व 1.82 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों का लोकार्पण किया गया था।

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