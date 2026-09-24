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मेरठ: नशा मुक्त भारत और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आरजी कॉलेज की छात्राओं ने निकाली रैली

Dimple Sirohi

Updated Thu, 24 Sep 2026 11:40 AM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 11:40 AM IST







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मेरठ के आरजी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत नशा मुक्त भारत और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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