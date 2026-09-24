अंडर-14 क्रिकेट: पांच अक्टूबर से जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ में जोनल स्टेट अंडर-14 क्रिकेट चैंपियनशिप

खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और पोशाक दी

देवेंद्र सिंह ने बताया कि टीमों के चयन में अहम भूमिका निभाने वाले अहमद उल्ला और पूर्व रणजी खिलाड़ी पंकज सिंह को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी टीमों के खिलाड़ियों को कैंप में शामिल होने का प्रमाण पत्र और टूर्नामेंट की रंगीन पोशाक देकर सम्मानित किया गया।



जेएमएस वर्ल्ड स्कूल का विशेष सहयोग

आयोजकों ने बताया कि टूर्नामेंट के आयोजन में जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ के मैनेजिंग डायरेक्टर आयुष सिंघल और सचिव राहुल सिंघल का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ के खिलाड़ी सीबीएसई ट्रायल समेत विभिन्न खेल आयोजनों में हिस्सा लेते हैं और पढ़ाई के साथ खेल के क्षेत्र में भी नाम रोशन कर रहे हैं।