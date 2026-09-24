यूपी: संतान न हुई तो रची कहानी, नवजात चोरी कर घर सजाया, पड़ोसियों से कहा- बेटा हुआ है; आरोपी महिला गिरफ्तार

देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखपुरा कदीम निवासी नाजिम की पत्नी शबाना ने रविवार रात बच्चे को जन्म दिया था। सोमवार को नाजिम बच्चे को टीका लगवाने के लिए ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचा था। इसी दौरान एक महिला ने खुद को अस्पताल का स्टाफ बताया और नाजिम से बच्चे को ले लिया।महिला ने नाजिम को टीके का कार्ड लेने के लिए वार्ड में भेज दिया। नाजिम जब वापस लौटा तो वहां न महिला थी और न ही उसका बच्चा। इसके बाद उसने अस्पताल प्रशासन को सूचना दी।

सहारनपुर जिला महिला अस्पताल से सोमवार को चोरी किए गए नवजात को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला आशु को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नवजात की अस्पताल में भर्ती उसकी मां शबाना से पहचान कराई और इसके बाद बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी महिला ने संतान नहीं होने के कारण नवजात को चोरी करने की बात स्वीकार की है।

सीसीटीवी से आरोपी तक पहुंची पुलिस नवजात की तलाश में थाना जनकपुरी और एसओजी की टीमें लगाई गईं। पुलिस ने अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से महिला की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार महिला की आखिरी लोकेशन हरिद्वार जिले के बहादराबाद में एक अस्पताल के बाहर मिली। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और बुधवार देर रात आरोपी महिला आशु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को नवजात भी सकुशल मिल गया। मां से पहचान कराने के बाद सौंपा नवजात नवजात को बरामद करने के बाद पुलिस ने जिला महिला अस्पताल में भर्ती उसकी मां शबाना से उसकी पहचान कराई। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवजात को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

कई दिन अस्पताल में रेकी करने का दावा

पुलिस जांच के अनुसार तीतरों कस्बा निवासी आशु की शादी फतेहपुर थाना क्षेत्र निवासी सोनू से हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार बाद में आशु अपने पति से अलग हो गई और भगवानपुर स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगी।



पुलिस जांच में सामने आया कि इसी दौरान उसकी मुलाकात अंकुर नाम के युवक से हुई। दोनों करीब पांच साल से साथ रह रहे थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। पुलिस के अनुसार इसके बाद आशु ने नवजात चोरी करने की योजना बनाई।



पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला ने जिला महिला अस्पताल पहुंचकर कई दिनों तक रेकी की। इसके बाद उसने अस्पताल के स्टाफ से मिलती-जुलती ड्रेस ली और खुद को अस्पताल का कर्मचारी बताते हुए नवजात के साथ खड़े नाजिम से बच्चे को टीका लगवाने के लिए ले लिया।